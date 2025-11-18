پخش زنده
استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر با پیشینهای غنی در تجارت، دریا و نوآوری، امروز بیش از هر زمان دیگری آماده ورود به مرحلهای جدید از توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در آیین افتتاح نمایشگاه ملی توانمندیهای دانش بنیان اقتصاد دریا محور در مصلای تهران اظهار داشت: جایزه ملی معینالتجار و رویداد نوآوری در پهنه خلیج فارس، بستری برای شکوفایی استعدادها و تبدیل ایدهها به ظرفیتهای واقعی اقتصادی است.
وی با اشاره به اهمیت جایزه ملی معینالتجار گفت: این جایزه، برگرفته از شخصیت برجستهای است که نقش مهمی در توسعه زیرساختها و تجارت ایران و منطقه ما در قرن گذشته دارد.
زارع افزود: حاج محمد بوشهری، مشهور به معینالتجار، از نوآوران و چهرههای درخشان خدمت به ایران، کسی است که حمل ونقل دریایی با کشتی بخار را در خلیج فارس راهاندازی کرده و در زمانه خود پایه گذار اقداماتی است که نه تنها ایران، بلکه بخش وسیعی از خاورمیانه از آن منتفع شدهاند.
وی اضافه کرد: معینالتجار با اقدام به ساخت اسکله و راه آهن و آبرسانی و ساخت کاروانسراها و بازارچهها و حمایت از چاپ و نشر آثار و نشریات فارسی زبان فراتر از مرزهای ایرانی و ...، تصویری ماندگار از دوراندیشی و زمانشناسی و خدمتگزاری در پهنه گسترده خلیج فارس به نام خود رقم زده است.
استاندار بوشهر با اشاره به رویداد نوآوری در پهنه خلیج فارس نیز گفت: چشمانداز این برنامه ایجاد یک اجتماع سالانه ملی میان کارآفرینان، دانشگاهها، شرکتهای نوآور، صنایع بزرگ و سرمایهگذاران است؛ اجتماعی که هدف آن تقویت زیستبوم نوآوری و توسعه اقتصاد دریا محور در استان بوشهر و مناطق جنوبی کشور است.
در پایان این مراسم، از پوستر جایزه ملی معین التجار توسط معاون رییس جمهور و استاندار بوشهر رونمایی شد.