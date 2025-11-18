تحقق رشد تولید سالانه صنعت کفش با تامین منابع
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند رشد ماهانه تولید کفش از مهرماه امسال گفت: با تأمین بهموقع سوخت و تخصیص منابع از سوی بانک مرکزی، پیشبینی میکنیم در دی و بهمن ۱۴۰۴، تولید سالانه صنعت کفش به طور کامل محقق شود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما،
آقای ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه صنایع وابسته صنعت کفش ایران (فیمکس) گفت: این نمایشگاه با نمایش بیش از ۳۵۰ نمونه ماشینآلات صنعتی، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای صنعت کفش کشور و تبادل تجربه با فعالان بینالمللی را فراهم کرده است.
وی افزود: انتظار ما این است که کالاهای تولید داخل با درج علامت ساخت ایران، به هموطنان معرفی شوند تا اعتماد به کالای ایرانی و مخصوصا در این رویداد کفش ایرانی افزایش یابد.
شیخ با تأکید بر اهمیت صادرات برای گسترش صنعت، گفت: صنعت کفش کشور دارای بیش از ۸ هزار واحد تولیدی با ظرفیت اسمی بالغ بر ۳۰۰ میلیون جفت کفش در سال است، اما تولید واقعی کمتر از این ظرفیت است که با توسعه بازارها و بهرهبرداری کامل از ظرفیت ماشینآلات و شهرکهای صنعتی، میتوان رشد قابل توجهی در تولید و صادرات ایجاد کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رشد ماهانه تولید از مهرماه امسال اشاره کرد و گفت: با تامین به موقع سوخت و تخصیص منابع از سوی بانک مرکزی، پیشبینی میکنیم در دی و بهمن ماه امسال، تولید سالانه صنعت کفش به صورت کامل محقق شود.
وی در پایان به اقدامات حمایتی وزارت صمت برای حل مشکلات صنعتگران از جمله تشکیل کارگروه ویژه، مدیریت سوخت واحدهای صنعتی و تامین ذخیره سوخت برای استانهای سردسیر اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که جریان تولید متوقف نشود و رشد صنعت ادامه پیدا کند.
تامین داخلی بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنعت کفش
علی لشکری عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به حجم بالای واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعت کفش در چهار سال گذشته گفت: بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تنها در ۷۵ قلم مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات صنعت کفش، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار واردات انجام شده است؛ تنها واردات پلیاورتان ۱۶۳ میلیون دلار و تیتان ۱۴۹ میلیون دلار بوده که این رقم تنها برای شش ماهه امسال، ۵۳۵ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: این اعداد نشان میدهد صنعت کفش ایران یک صنعت کوچک نیست؛ یک زنجیره بزرگ صنعتی و اشتغالزا است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم صدها هزار شغل ایجاد کرده است.
لشکری با تأکید بر مزیت ایران در دسترسی به مواد اولیه داخلی؛ گفت: بخش قابل توجهی از نیاز ما در داخل قابل تأمین است؛ میزان وابستگی به واردات بسته به واحدها متفاوت است، اما بسیاری از تولیدکنندگان تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد وابستگی خارجی دارند.
عضو هیئت رئیسه صنعت کفش به سیاستهای غلط داخلی اشاره کرد و گفت: مشکل ما تحریم خارجی نیست، مشکل اصلی قوانین داخلی است؛ تولیدکننده به جای تمرکز بر کیفیت و بازار، گرفتار سامانهها، دستورالعملها و تغییر قوانین روزمره است که اگر این روند ادامه داشته باشد انگیزه صادرکنندگان از بین میرود.
وی افزود: صادرات کفش ایران امروز حدود ۱۰۰ میلیون دلار است، اما ظرفیت واقعی ما حداقل ۵۰۰ میلیون دلار است؛ اگر موانع برداشته شود، این عدد میتواند چهار تا پنج برابر شود.
لشکری بر نقش نسل جدید در آینده صنعت کفش تاکید کرد و گفت: صنعت کفش سالها با ساختار سنتی اداره شده، اما امروز نسلی مسلط به فناوری وارد صحنه شدند؛ این نسل اگر درست سازماندهی شوند، میتوانند حتی با مافیا و قاچاق هم مقابله کند.
زنجیره تأمین کفش موتور محرک بیش از ۷۰ صنعت دیگر
رئیس کمیسیون صادرات صنعت کفش نیز با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره تأمین این صنعت گفت: صنعت کفش ایران در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و با توجه به کیفیت تولیدات داخلی، کشورهای همسایه علاقهمند به خرید محصولات ایرانی هستند.
جواد شعبان نژاد افزود: زنجیره تأمین کفش موتور محرک بیش از ۷۰ صنعت دیگر است و همین موضوع اهمیت برگزاری نمایشگاهی تخصصی را دوچندان میکند. در این نمایشگاه تلاش کردیم آخرین دستاوردها در حوزه ماشینآلات، قالبسازی، مواد اولیه و تجهیزات دوخت را در معرض دید فعالان قرار دهیم.
نمایشگاه بین المللی صنعت کفش ایران با حضور ۱۳۰ شرکت داخلی و خارجی از جمله کشورهای چین، ایتالیا، ترکیه و آلمان برپا شده است و بیش از ۷۰ میهمان خارجی از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، ترکیه، چین، افغانستان، پاکستان و ایتالیا تا روز پنجشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب دایر است.