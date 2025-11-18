پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ تیم والیبال فولاد مبارکه سپاهان در نخستین دیدار خود در سوپرلیگ به مصاف تیم فولاد سیرجان ایرانیان قهرمان فصل گذشته، میرود.
سپاهان که با پشتوانه تمرینات منظم پیشفصل و تقویت ترکیب خود وارد رقابتها شده، امیدوار است در دیدار پیشرو با ارائه نمایشی قابلقبول زمین مسابقه را ترک کند.
شاگردان محمدکاظم عصر چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در سالن گهر روش سیرجان به مصاف مدافع عنوان قهرمانی میروند.