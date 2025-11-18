افتتاح کانون کودکان و نوجوانان شهر جدید سهند
کانون کودکان و نوجوانان شهر جدید سهند با عرصه و اعیان ۶۵۸ متر مربع افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مراسم افتتاح ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر جدید سهند با بیان این که در سراسر کشور هزار و ۵۰ مرکز فرهنگی، هنری و ادبی فعالیت میکنند گفت: مخاطبان ما حدود چهار میلیون نفر هستند که حدود یک میلیون نفر از آنها عضو کانون هستند و بقیه مخاطبان نیز از خدمات کانون بهرهمند میشوند.
منادی و نوین نمایندگان مردم شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حضور کودکان و نوجوانان در این مجموعه یک امتیاز مهم محسوب میشود گفتند:گستره فعالیتهای کانون پرورش فکری در شهر جدید جای توسعه دارد و ما از این فعالیتها حمایت میکنیم.
زینب علمدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با اعلام اینکه عرصه و اعیان ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۶۵۸متر مربع است افزود:برای ساخت این مجموعه و خرید تجهیزات و مرکز سیار ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.