به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری در بازدید از شرکت نیرومحرکه، در جمع مدیران ارشد این شرکت اظهار کرد: در سالی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی آن را تحت عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری کرده‌اند، انتظار و توقع این است که عزم و همت بیشتری برای تولید صورت گیرد، در این خصوص این مجموعه سربلند است و شرکتی است که عمده کارش در زمینه تولید بوده و صرفا به انجام واردات بسنده نمی‌کند.

وی افزود: ما ایرانی‌ها صفات خوبی داریم که باید قدردان آن‌ها باشیم و ممکن است نقص‌هایی هم داشته باشیم که باید در صدد رفع آن‌ها برآییم، خدای متعال ظرفیت و استعداد های خوبی به ما ایرانی‌ها عنایت کرده و در این زمینه از متوسط دنیا بالاتر هستیم، اما نقصی که وجود دارد این است که فرهنگ کار و تلاش در کشور ما به طور شایسته‌ مورد توجه قرار نگرفته است که لازم است این موضوع را تقویت کنیم.

به گفته وی؛ اگر استعداد با کار و تلاش شایسته همراه شود و توکل به خدا و توسل به معصومین (ع) هم به آن پیوند بخورد، قطعا اثربخش خواهد بود.

امام جمعه قزوین گفت: هر چقدر مسئله تولید در عرصه‌های مختلف جدی‌تر گرفته شود، اقتدار کشور و نظام مقدس ما بیشتر شده و میزان آسیب‌پذیری ما از تحریم‌های ظالمانه کمتر کرده و تحریم‌ها را پشت سر خواهیم گذاشت. خدا را شاکریم که نظام مقدس ما با کمک ملت شریف و عزیز توانسته همه این فراز و نشیب‌ها را طی کرده و این پیشرفت‌ها را رقم بزند.