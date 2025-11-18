تولید و فرهنگ کار، سنگر اصلی عبور از تحریمها
امام جمعه قزوین در بازدید از شرکت نیرومحرکه، راه اصلی عبور از تحریمهای ظالمانه را تقویت جدی تولید در کشور بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری در بازدید از شرکت نیرومحرکه، در جمع مدیران ارشد این شرکت اظهار کرد: در سالی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی آن را تحت عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری کردهاند، انتظار و توقع این است که عزم و همت بیشتری برای تولید صورت گیرد، در این خصوص این مجموعه سربلند است و شرکتی است که عمده کارش در زمینه تولید بوده و صرفا به انجام واردات بسنده نمیکند.
وی افزود: ما ایرانیها صفات خوبی داریم که باید قدردان آنها باشیم و ممکن است نقصهایی هم داشته باشیم که باید در صدد رفع آنها برآییم، خدای متعال ظرفیت و استعداد های خوبی به ما ایرانیها عنایت کرده و در این زمینه از متوسط دنیا بالاتر هستیم، اما نقصی که وجود دارد این است که فرهنگ کار و تلاش در کشور ما به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است که لازم است این موضوع را تقویت کنیم.
به گفته وی؛ اگر استعداد با کار و تلاش شایسته همراه شود و توکل به خدا و توسل به معصومین (ع) هم به آن پیوند بخورد، قطعا اثربخش خواهد بود.
امام جمعه قزوین گفت: هر چقدر مسئله تولید در عرصههای مختلف جدیتر گرفته شود، اقتدار کشور و نظام مقدس ما بیشتر شده و میزان آسیبپذیری ما از تحریمهای ظالمانه کمتر کرده و تحریمها را پشت سر خواهیم گذاشت. خدا را شاکریم که نظام مقدس ما با کمک ملت شریف و عزیز توانسته همه این فراز و نشیبها را طی کرده و این پیشرفتها را رقم بزند.