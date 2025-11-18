مرحله جدید یارانه طرح ملی «یسنا» ویژه مادران باردار و کودکان زیر دو سال، آذرماه امسال با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مرحله قبل به صورت کالا‌برگ واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خبر 20 شبکه قزوین اعلام کرد: مرحله جدید یارانه طرح ملی «یسنا» ویژه مادران باردار و کودکان زیر دو سال در خانواده‌های کم‌درآمد، آذرماه امسال به صورت کالا‌برگ و با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مرحله قبل پرداخت خواهد شد.

انتظاری با اشاره به اجرای نخستین مرحله این طرح در آذرماه ۱۴۰۲ گفت: «در مرحله جدید، ماهانه ۷۰۰ هزار تومان برای مادران باردار و ۹۰۰ هزار تومان برای هر کودک زیر دو سال پرداخت می‌شود.»

وی افزود: «در استان قزوین ۶۹۸ مادر باردار مشمول این طرح هستند و در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار در کشور از طریق کالا‌برگ تحت پوشش قرار می‌گیرند.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان درباره روند شناسایی مشمولان توضیح داد: «اطلاعات مربوط به مادران باردار و کودکان توسط وزارت بهداشت در سامانه مربوطه ثبت می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای بخش حمایتی و تأمین سبد غذایی خانوارهاست.»