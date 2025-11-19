به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت عمران شهر‌های جدید در بازدید از طرح مسکن ملی اکباتان صدرا در شهرستان شیراز گفت: فونداسیون به طور کامل پایان یافته، اسکلت و سقف ۹۲ درصد پیشرفت داشته و سفت‌کاری به ۴۲ درصد رسیده است و انتظار می‌رود تا خرداد آینده هزار واحد آماده واگذاری باشد.

مسکن ملی اکباتان شامل ۳هزار و ۱۵۲ واحد مسکونی است.

شهرام ملکی افزود: تاکنون برای ۱۷ هزار و ۳۰۰ واحد در صدرا پروانه ساختمانی صادر شده و قرارداد‌های مشارکت مدنی نزدیک به ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد هم نهایی شده است.

او همچنین بر اهمیت خدمات جانبی تأکید کرد و گفت: محوطه‌سازی، آماده‌سازی فضا‌های عمومی، خدمات محله‌ای و پروژه‌های روبنایی به‌ویژه تأمین مدارس و فضا‌های آموزشی در اولویت قرار دارد.