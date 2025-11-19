پخش زنده
مردم و مسئولان هرمزگانی از پیکر مطهر ۱۴ شهید گمنام دفاع مقدس در فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس استقبال کردند. پیکر ها به معراج شهدا در حسینیه ثار الله منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان گفت: این شهدا در عملیاتهای خیبر، بدر، کربلای ۴، ۵ و ۶، والفجرمقدماتی، یک، ۶، ۳، ۸، و عملیات مولای متقیان به شهادت رسیدند.
سرهنگ رضا رکن الدینی افزود: سن این شهدا از ۱۷ تا ۳۱ سال است. پیکرهای شهدا به معراج شهدا در حسنیه ثار الله بندرعباس منتقل شد.
پیکرهای شهدا از سوم آذر سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) تا ۱۳ آذر روز وفات حضرتام البنین (س)، در ۶ شهرستان تشییع و به خاک سپرده میشوند.
وی گفت: شهرستان بندرعباس میزبان پنج شهید، میناب سه، رودان و حاجیآباد هر کدام دو شهید، بندرجاسک یک و شهرستان بشاگرد میزبان یک شهید گمنام است.