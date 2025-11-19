به گزارش خبرگزرای صدا و سیما آبادان؛ مصنوعات طلای غیرمجاز از سطح بازار خوزستان جمع آوری شد.

به گفت مدیر کل استاندارد خوزستان: طرح نظارت بر مصنوعات طلا با هدف صیانت از حقوق مردم، اطمینان از صحت عیار و جلوگیری از تقلب و عرضه مصنوعات غیرمجاز در واحد‌های صنفی سطح استان اجرا شده است.

رضا قیصی‌پور افزود: از هم استانی‌ها خواست هنگام خرید مصنوعات طلا به اعتبار کد شناسایی و فاکتور فروش توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۷ گزارش دهند.