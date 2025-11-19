پخش زنده
امروز: -
گمرک اعلام کرد: از تیر پارسال کنترل سقف صادرات کارتهای بازرگانی به صورت سیستمی، از طریق سازمان توسعه تجارت انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ایران اعلام کرد کنترل سقف صادرات کارتهای بازرگانی از تیرماه ۱۴۰۳ به درخواست سازمان توسعه تجارت و بهصورت کامل سیستمی انجام میشود؛ در حالی که پیش از این، فهرست کارتهای فاقد مجوز صادرات به شکل کاغذی به گمرک ارائه میشد.
براساس این گزارش این فرآيند در چارچوب رویهای است که از سال گذشته با همکاری سازمان توسعه تجارت برای کنترل سقف صادرات کارتهای بازرگانی اجرا شده است. بر اساس این رویه، امکان اخذ کوتاژ صادراتی برای هر صادرکننده در سامانه گمرک پس از اعتبارسنجی و تأیید سامانه جامع تجارت فراهم میشود.
گمرک در این گزارش اعلام کرد سرویس کنترل سقف صادرات که از سال گذشته توسط سازمان توسعه تجارت راهاندازی شده بود، طی ماههای گذشته با تبادل مستمر اطلاعات، اعلام نواقص از سوی دفتر فناوری اطلاعات گمرک و انجام اصلاحات متعدد بهروزرسانی شده است. این سرویس پس از تکمیل فرآیند اصلاح و رفع اشکالات، در نیمه نخست آبانماه امسال در اختیار گمرک قرار گرفت و کمتر از ۱۰ روز بعد در سامانههای عملیاتی گمرک به بهرهبرداری رسید.
در ادامه گزارش تأکید شده است: محاسبه سقف مجاز صادرات کارتهای بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و گمرک در این محاسبات نقشی ندارد. همچنین مسئولیت صدور کارتهای بازرگانی، اعتبارسنجی صادرکنندگان و واردکنندگان و راستیآزمایی کارتها نیز بر عهده سازمان توسعه تجارت ایران است.