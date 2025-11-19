رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه از رفع تصرف پنج هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه گفت: حسب حکم قضایی ۳ فقره پرونده ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به مساحت ۴۸ هزار و ۷۴۱ متر مربع واقع در پلاک بلوط بنگان حوزه سوق، رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق شد.