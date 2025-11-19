کارخانه کمپوست بهشهر آماده بهرهبرداری
کارخانه کمپوست بهشهر با تکمیل سالن تخمیر و خط پردازش آماده بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، پس از نصب تجهیزات خط تولید گرانول در کارخانه کمپوست بهشهر و آغاز بارگیری تجهیزات مربوط به کارخانه گرانول جهت نصب در این سایت، خط پردازش و تفکیک و سالن تخمیر کمپوست بهشهر به طور کامل تکمیل شد.
این اقدام در ادامه تحقق وعدههای توسعهای و زیرساختی استاندار مازندران صورت گرفت؛ وعدهای که پس از تکمیل مراحل ساخت و مونتاژ تجهیزات در شهرک صنعتی لالهآباد بابل و انتقال آنها به کارخانه کمپوست بهشهر، به بار نشست و زیرساختهای این مجموعه را به مرحله بهرهبرداری رساند.
در موضوع تبدیل مواد آلی (پسماند تر) به کود کمپوست سالنهای تخمیر نقش اصلی و محوری را بعهده دارند چرا که کارخانجات کمپوست استوار به ظرفیت و کیفیت تبدیل مواد آلی میباشد.
با اقدامات فنی اجرایی در بخش سخت افزاری از طریق افزایش حجمی تخمیرها ۵۰۰۰ متر مربع سالن تخمیر جدید و مدرن مبتنی بر دانش روز که ظرفیت پذیرش را تا ۳۵۰ متر مکعب در روز افزایش داده ساخته و روش تبدیل مواد آلی به کود کمپوست در سالنهای تخمیر بصورت سیستماتیک و نرم افزاری ایجاد و قابل برنامه ریزی و کنترل شده است
با اقدامات فوق در سیستم جدید سالنهای تخمیر، سرعت تخمیر و تبدیل افزایش یافته بگونهای که موجب کاهش دوره کود سازی بیش از ۱۲۰ روز به کمتر از ۷۰ روز کاهش یابد که این مهم موجب ارتقا ظرفیت پذیرش مواد آلی و نیز کاهش تولید شیرابه و افزایش کیفیت کود کمپوست تولیدی گردیده است.
با پایان عملیات شبانهروزی مونتاژ دستگاه گرانولساز با قطر ۳ متر، شامل سیستمهای چسبزن، سرند و دانهبندی، و نصب تجهیزات خط تولید کارخانه گرانول، سالن تخمیر و خط پردازش و تفکیک کمپوست بهشهر آماده بهرهبرداری شد.