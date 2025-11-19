به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بازدید سرزده از مجتمع شهید سلیمانی گفت: با این اقدام بخش قابل توجهی از کمبود‌ها در حوزه نیروی انسانی مرتفع خواهد شد.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اصفهان از نظر تعداد شعب اجرای احکام مدنی و میزان ورودی و خاتمه پرونده، از مجتمع‌های مهم اصفهان به‌شمار می‌آید.

وی از حجم بالای ورودی پرونده به این مجتمع قضایی خبر داد و ادامه داد: با وجود تقویت این مرجع از نظر نیروی اداری، همچنان تعداد نیروی انسانی با میزان ورودی پرونده تناسب ندارد و موجب گلایه مندی ارباب رجوع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به اعلام نیاز دادگستری استان اصفهان به کارمند و قاضی، در فرایند جذب نیروی اداری قوه قضاییه در دو مقطع تعداد ۶ هزار و چهار هزار نفر کارمند استخدام می‌شوند، که ۴۰۰ نفر از این ۱۰ هزار نفر به دادگستری کل استان اصفهان اختصاص داده می‌شود و بخش قابل توجهی از کمبود‌ها در حوزه نیروی انسانی رفع می‌شود.

وی یکی از مهمترین مشکلات این مجتمع را نبود فضای فیزیکی برای مراجعه کنندگان و کارکنان بیان کرد و گفت: بخشی از مشکلات برطرف شده و با پیگیری‌هایی صورت گرفته، طرح‌های عمرانی دادگستری استان به‌ویژه مجتمع بزرگ قضایی شهید کشوری سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.