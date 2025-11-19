پخش زنده
هفته ششم دور سوم انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه کونکاکاف (آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب) امروز به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در دور نخست ۴ تیم ضعیف منطقه حضور یافتند و در پایان تیمهای آنگوئیلا و جزایر ویرجین انگلیس صعود کردند. در دور دوم ۲۸ تیم اضافه شدند که در ۴ گروه ۵ تیمی به صورت رفت و برگشت به رقابت میپردازند و از هر گروه دو تیم راهی دور سوم خواهند شد. تیمهای کانادا، آمریکا و مکزیک به عنوان میزبان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ از حضور در دور مقدماتی معاف هستند. در دور سوم ۱۲ تیم در سه گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه تیم نخست به جام جهانی صعود میکند و دو تیم از تیمهای دوم به مرحله پلی آف بین قارهای میروند.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
گروه ای:
گواتمالا ۳ - ۱ سورینام
السالوادور ۰ - ۳ پاناما
تیم پاناما با ۱۲ امتیاز صدرنشین شد و به جام جهانی راه یافت. تیم سورینام با ۹ امتیاز دوم شد و به پلی آف راه یافت. تیمهای گواتمالا با ۸ و السالوادور با ۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
گروه بی:
جامائیکا ۰ - ۰ کوراسائو
ترینیداد و توباگو ۲ - ۱ برمودا
تیم کوراسائو با ۱۲ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم جامائیکا با ۱۱ امتیاز دوم شد و به پلی آف رفت و تیمهای ترینیداد و توباگو با ۹ و برمودا بدون امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
گروه سی:
کاستاریکا ۰- ۰ هُندوراس
هائیتی ۲ - ۰ نیکاراگوئه
دوکنز نازون مهاجم استقلال تهران از دقیقه ۳۲ در ترکیب تیم هائیتی به میدان آمد.
تیم هائیتی با ۱۱ امتیاز صدرنشین شد و به جام جهانی راه یافت. تیمهای هُندوراس با ۹، کاستاریکا با ۷ و نیکاراگوئه با ۴ امتیاز دوم تا چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
در جدول تیمهای دوم گروهها تیمهای جامائیکا با ۱۱ و سورینام با ۹ امتیاز اول و دوم شدند و به پلی آف بین قارهای راه یافتند. تیم هندوراس با ۹ امتیاز سوم و حذف شد.
در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در کونکاکاف دوکنز نازون از هائیتی و اسکار سانتیس از گواتمالا با ۶ گل به طور مشترک در صدر قرار گرفتند.