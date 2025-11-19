پخش زنده
ایران در نشست بخش دوم کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل (COP ۳۰) در بلمِ برزیل، بر ضرورت تأمین مالی کافی و قابل پیشبینی برای اجرای اقدامات اقلیمی کشورهای در حالتوسعه تأکید کرد.
معاون محیطزیست انسانی و نماینده جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی رسمی خود ضمن قدردانی از دولت برزیل و دبیرخانه UNFCCC، بر همسویی ایران با مواضع گروه ۷۷ و چین و کشورهای همفکر تأکید کرد.
ترابی با اشاره به شدتگرفتن آثار تغییر اقلیم در یکی از خشکترین و حساسترین مناطق جهان، گفت که خشکسالیهای مکرر، کمبود آب، گرمای شدید، آتشسوزی جنگلها و توفانهای گردوغبار فشارهای جدی بر جوامع ایران وارد کرده است.
او تصریح کرد که ایران نمیتواند از افزایش جاهطلبی در کاهش انتشار یا تعیین اهداف جدید حمایت کند مگر اینکه تأمین مالی، انتقال فناوری و ظرفیتسازی برای کشورهای درحالتوسعه بهطور کامل و قابل اتکا فراهم شود و «جاهطلبی باید با ابزار اجرا همراه باشد.
وی سازگاری را اولویت حیاتی ایران و دیگر کشورهای درحالتوسعه دانست و بر لزوم تقویت سیستمهای هشدار سریع، حفاظت از منابع آب و حمایت از جوامع آسیبپذیر تأکید کرد.
معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست خواستار افزایش جدی و ترجیحاً کمکمحور منابع مالی سازگاری شد و افزود: شاخصهای هدف جهانی سازگاری باید بهگونهای طراحی شود که بار اضافی گزارشدهی بر دوش کشورهای درحالتوسعه تحمیل نکند.
نماینده ایران همچنین با اعلام حمایت کشور از گذار عادلانه مبتنی بر عدالت و اصل CBDR-RC، اقدامات قهری یکجانبه را از موانع اصلی پیشبرد دستورکار اقلیمی عنوان کرد و هشدار داد؛ این اقدامات دسترسی کشورهای درحالتوسعه به منابع مالی، فناوریهای کمکربن و همکاریهای بینالمللی را مختل میکند.
ترابی با اشاره به فعالیتهای جنسیتی از جمله برنامه اقدام جنسیت، بر ضرورت احترام به قوانین ملی، ارزشهای فرهنگی و شرایط کشورها تأکید کرد و از تلاشهای ریاست COP۳۰ برای طرح دستورکارهایی همچون بررسی آثار اقلیمی اقدامات قهری یکجانبه و اجرای کامل ماده ۹.۱ توافق پاریس قدردانی کرد.
معاون محیطزیست انسانی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در پایان اعلام کرد که ایران برای دستیابی به نتیجهای متوازن، منصفانه و معتبر در COP۳۰ آماده همکاری سازنده است؛ نتیجهای که حوزههای سازگاری، کاهش انتشار، انتقال فناوری و ظرفیتسازی را عادلانه پیش ببرد و از سیاسیسازی روند مذاکرات جلوگیری کند.