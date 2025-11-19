پخش زنده
به مناسبت آغاز هفته بسیج رزمایش هزار و ۵۰۰ خدمت مؤمنانه به یاد هزار و ۵۰۰ شهید هرمزگان برای هزار و ۵۰۰ خانوار نیازمند ساکن محله درخت سبز بندرعباس عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت مالک اشتر بسیج ناحیه سپاه بندرعباس گفت: در این رزمایش ۱۸ صنف از اصناف چهل و هشتگانه استان با همکاری قرارگاه تحول محلات سپاه امام سجاد هرمزگان نیازهای ضروری خانوارهای کم برخوردار را که از پیش شناسایی شده برطرف میکنند.
بیشتر بخوانید: اجرای ۸۶۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در هرمزگان
به گفته سرهنگ پاسدار مسعود رستمی از اهدای سیمان رایگان و میلگرد برای تعمیر منازل تا واگذاری آبگرمکن و وسایل سرمایشی به خانوارهای نیازمند در این طرح گنجانده شده و همچنین شماری از متخصصان و استادکاران نیز برای تعمیر و راه اندازی دوباره لوازم و تجیهزات معیوب به جامعه هدف معرفی شدهاند تا رایگان خدمت رسانی کنند.