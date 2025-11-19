به مناسبت آغاز هفته بسیج رزمایش هزار و ۵۰۰ خدمت مؤمنانه به یاد هزار و ۵۰۰ شهید هرمزگان برای هزار و ۵۰۰ خانوار نیازمند ساکن محله درخت سبز بندرعباس عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت مالک اشتر بسیج ناحیه سپاه بندرعباس گفت: در این رزمایش ۱۸ صنف از اصناف چهل و هشتگانه استان با همکاری قرارگاه تحول محلات سپاه امام سجاد هرمزگان نیاز‌های ضروری خانوار‌های کم برخوردار را که از پیش شناسایی شده برطرف می‌کنند.

به گفته سرهنگ پاسدار مسعود رستمی از اهدای سیمان رایگان و میلگرد برای تعمیر منازل تا واگذاری آبگرمکن و وسایل سرمایشی به خانوار‌های نیازمند در این طرح گنجانده شده و همچنین شماری از متخصصان و استادکاران نیز برای تعمیر و راه اندازی دوباره لوازم و تجیهزات معیوب به جامعه هدف معرفی شده‌اند تا رایگان خدمت رسانی کنند.