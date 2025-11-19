پخش زنده
بازرس سازمان صمت استان قم گفت: فروشگاه زنجیرهای کالاهای خود را به قیمتی بالاتر از قیمت درج شده به فروش میرساند که با پیگیری و شناسایی نوع تخلف آن با این واحد متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بازرس سازمان صمت گفت: مشکل این فروشگاه این است که کالاهایی که در قفسهها چیده شده با قیمت درج شده در صندوق فروشگاه مغایرت دارد و به جرم گران فروشی متخلف شناخته شده است.
آقای محمد جعفری ادامه داد: قیمت گذاری اجناس این فروشگاه زنجیرهای از طریق فروشگاه مرکزی در تهران صورت میگیرد و باید با مکاتبه تهران نحوه قیمت گذاری در این فروشگاه اصلاح شود و کالاهای قبل با قیمت گذاری قبلی به فروش برسد.
وی تاکید کرد: این موضوع تخلف است و پرونده این فروشگاه تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
بازرس سازمان صمت افزود: برخی از فروشگاهها قیمت گذاری را رعایت نمیکنند و با افزایش قیمت اجناس بدون توجه به فاکتور، قیمت خرید قبلی را افزایش میدهند و قیمتهای پایانههای فروش را تنظیم میکنند که این نحوه فروش، تخلف است.
جعفری افزود: همشهریان باید به قیمت کالای درج شده در روی اجناس دقت نمایند و قیمت روی کالا را با قیمت درج شده روی کالا را تطبیق دهند و درصورت مشاهده اختلاف قیمت آن را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا با این واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد.