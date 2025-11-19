پخش زنده
نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان، از روستاهای شحنه، اکرمیه، محمدآباد، احمدآباد مشیر، خویدک و فهرج بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان، از روستاهای شحنه، اکرمیه، محمدآباد، احمدآباد مشیر، خویدک و فهرج بازدید کرد تا مسائل و مشکلات این مناطق بهصورت میدانی بررسی شود.
در این بازدید، مشکلات و نیازهای روستاها در حوزههای مسکن، راه، آب، میراث فرهنگی و عمران روستایی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ شد.
جوکار در این بازدید ضمن تاکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان گفت: بررسی مستقیم مسائل مردم، بهترین راهکار برای برنامهریزی و حل مشکلات روستایی است.