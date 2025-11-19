قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در خصوص راه اندازی سامانه اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول گفت: این سامانه در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پیش بینی شده است.

قویدل افزود: همه اشخاصی که نسبت به عین یک ملک یا منافع بیش از ۲ سال از ملک ادعایی دارند و همچنین املاکی که فاقدسند مالکیت است باید در این سامانه ادعای خود را درج کنند تا توسط واحدهای ثبتی رسیدگی و در صورت احراز صلاحیت، سند مالیکت صادر شود.

وی ادامه داد: از تاریخ راه اندازی سامانه که توسط ریاست قوه قضائیه و از طریق روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم خواهد رسید مردم ظرف ۲ سال مهلت دارند تا ادعای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندان برای بارگذاری ادعا، ابتدا باید نقشه دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم تهیه کنند که در سامانه پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: پس از طی مراحل و رسیدگی مراجع مرتبط، کد رهگیری از طریق سامانه به افراد داده می شود و از زمان بارگذاری مدارک و مستندات و نقشه در سامانه، شخص مدعی به مدت ۲ سال مهلت دارد از طریق مراجع قضایی برای اخذ سند مالکیت اقدام کند.