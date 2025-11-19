نخستین آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آشامیدنی، با هدف تقویت زیرساخت‌های نظارتی و حمایت از تولیدات سالم، به همت معاونت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی سراب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: این ازمایشگاه از مصوبات سفر اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهرستان است که برای راه اندازی آن افزون بر ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

دکتر اکبر نادی گفت: افتتاح این آزمایشگاه تخصصی، علاوه بر اینکه از تردد و مراجعه تولیدکنندگان به مرکز استان جلوگیری می‌کند، موجب کاهش زمان بررسی نمونه‌ها، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، و ارتقای استاندارد‌های تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این آزمایشگاه گام مهمی در افزایش نظارت‌های علمی و دقیق بر تولیدات غذایی منطقه است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب افزود: با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته، امکان پایش و تحلیل کیفی محصولات غذایی و آشامیدنی با دقت و سرعت بالاتری فراهم خواهد شد.