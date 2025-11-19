ادامه پایداری هوا در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: تا اوایل هفته آینده جو لرستان پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۲۲ درجه بالای صفر و الشتر با ۴ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.
روح الله داودی افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴ و ۲۰ درجه بالای صفر بود.
داودی گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی از فردا تا اوایل هفته آینده جو آرام و پایدار برای لرستان پیش بینی میشود.
به گفته وی در برخی ساعات نیز افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.
به گفته وی در ۴۸ ساعت آینده دمای هوا در استان روند افزایشی دارد.