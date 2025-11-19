به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرخنده جلالی افزود: این استاد هرمزگانی که به علت گرفتی عروق از دیروز در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری بود، امروز آنژیوگرافی شد.

وی گفت: اکنون حال عمومی وی مناسب، و در بخش عمومی قلب بیمارستان بستری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: امشب برای بررسی آخرین وضعیت سلامتی استاد قنبر راستگو با دکتر متخصص وی جلسه‌ای برگزار می‌شود.

استاد قنبر راستگو متولد سوم مهر ۱۳۲۴ در روستای سرریگان میناب است.

وی موسیقدان و خواننده جنوب، و یکی از نوازنده گان شناخته شده ساز نی جفتی در ایران و جهان است.

در پنجمین اجلاس کمیته ثبت میراث ناملموس کشور، شیوه نوازندگی ساز نی جفتی قنبر راستگو در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شد.