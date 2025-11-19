پخش زنده
مسائل اقتصادی و بانکی استان کردستان امروز در نشست هماندیشی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانکهای استان در دانشگاه کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جلسه زندیان عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریم، تورم و ساختار نامطلوب بانکها از چالشهای جدی در نظام بانکی کشور است بر حمایت از سرمایهگذاری با هدف توسعه استان تأکید کرد.
در این جلسه دیگر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر افزایش ظرفیت منابع بانکی استان وبرش استانی از برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، ازبانکهای عامل استان خواستند با خودداری از فعالیتهای محافظه کارانه و نیز جلوگیری از خروج منابع مالی استان در ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران برای توسعه هر چه بیشتر استان تلاش کنند.
ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار کردستان هم گفت: با پیگیریهای انجام شده از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو درخواست از صندوق توسعه ملی، مبلغ ۴۶۰ میلیون یورو برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری در استان قطعی شده است.
حیدری رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان هم بر افزایش منابع بانکی استان برای ارائه تسهیلات بیشتر به متقاضیان تأکید کرد.
نصراللهی سرپرست امور توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور هم با اشاره به اینکه بودجههای عمومی و اعتبارات عمرانی توسعه ایجاد نمیکنند گفت: باید برای توسعه از منابع و بودجه بخش غیردولتی کمک گرفت.
در این جلسه رئیس دانشگاه کردستان هم به چالشهای پیشرو در حوزه بانکهای استان اشاه کرد و مدیران بانکهای عامل استان نیز فعالیتهای خود در پرداخت تسهیلات را تشریح کردند.