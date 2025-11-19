پخش زنده
امروز: -
محمدهادی ساروی کشتیگیر آملی با شکست دارنده مدال برنز جهان، مدال طلای وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدهادی ساروی کشتیگیر آملی با شکست مراد احمدیف، دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان، مدال طلای وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی را کسب کرد.
ساروی در دیدار فینال با نتیجه ۵-۱ بر حریف آذربایجانی خود غلبه کرد.
این کشتیگیر مازندران در مسیر قهرمانی، در دور اول با نتیجه ۷-۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و در نیمه نهایی نیز با پیروزی ۹-۰ بر ابراهیم فلاتاح از عربستان به دیدار فینال راه یافته بود.