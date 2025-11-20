پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: آرامش بازار و خریدار مسکن در اولویت کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از جریمه نقدی، مشاور املاک متخلف در زنجان خبر داد و گفت: آرامش بازار و خریدار در اولویت کار قرار دارد.
مظفری با اشاره به نظارت مستمر بر عملکرد اصناف و رسیدگی سریع به شکایات مرتبط، اظهار کرد: در همین راستا یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده گرانفروشی مشاور املاک رسیدگی کرد.
وی تصریح کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده مبنی بر گرانفروشی در دریافت حق کمیسیون و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و به مبلغ ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه نظارت بر بازار، واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا و اقلام اساسی در استان با برقراری گشتهای مشترک انجام میشود، تصریح کرد: این امر در راستای جلوگیری از هرگونه سودجویی، احتکار و گرانفروشی انجام میشود.