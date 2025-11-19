به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام سیدرضا سیدکریمی حسینی، معاون قضائی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه برگزار و به پرونده‌های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

حجت‌الاسلام سیدکریمی حسینی در نطق پیش از دستور این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و همه خدمتگزاران نظام؛ به حدیثی از امام محمد باقر(ع) در باب تقوا و امانتداری اشاره و تصریح کرد: حضرت می‌فر مایند: عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ وَ اَلاِجْتِهَادِ وَ صِدْقِ اَلْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ اَلْأَمَانَةِ إِلَی مَنِ اِئْتَمَنَکُمْ عَلَیْهَا بَرّاً کَانَ أَوْ فَاجِراً فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع اِئْتَمَنَنِی عَلَی أَمَانَةٍ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ. به این معنا که بر شماست به پرهیزگاری و تلاش و راست گفتاری و بازپس دادن امانت به آن کس که به شما اعتماد نموده خواه آن کس نیکوکار باشد یا بزهکار. چنانچه قاتل علی بن ابی طالب امانتی به من سپارد. بی گمان آن را بازپس خواهم داد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه عمل به آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های دینی در خانواده‌ها و اجتماع را مورد تاکید قرار داد و گفت: بسیاری از مسائلی که در جامعه رعایت نمی‌شود ومنجر به تشکیل پرونده‌های قضائی و در نهایت اخلال در تحکیم خانواده‌ها می‌شود ناشی از عدم اطلاع وآگاهی انسان‌ها از مفاد و دستورات آیات قرآنی و آموزه‌های دینی است، اگر به‌عنوان یک مسلمان با دستورات آیات قرآنی و اسلام مأنوس باشیم، جرایمی که موجب ایجاد آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها می‌شود به وقوع نخواهد پیوست و یا میزان آن بسیار کاهش خواهد یافت.

حجت‌الاسلام سید کریمی حسینی افزود: تقویت ارزش‌های دینی و عمل به آموزه‌های اسلامی در خانواده‌ها و اجتماع امری مهم در کاهش پرونده‌‎های قضائی است و خداوند توفیق عنایت کند که بتوانیم بیش از پیش با آموزه‌های دینی آشنا شویم چراکه عمل به این آموزه‌ها زمینه‌ساز کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی است.

وی گفت: اگر آموزه‌های دینی همچون امانتداری، راستگویی، عفو و گذشت در جامعه ما تقویت شود و به مفاهیم اسلامی و قرآن پایبند باشیم، شاهد تشکیل بسیاری از پرونده‌های کیفری، حقوقی و مخصوصاً خانواده در محاکم نخواهیم بود و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاهش می‌یافت.

در ادامه جلسه گزارش دو پرونده اصراری- حقوقی با موضوع مطالبه سرقفلی دو باب مغازه به نرخ روز و یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه قرائت شد.

در این جلسه، پرونده اول با موضوع مطالبه سرقفلی دو باب مغازه به نرخ روز مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور به جهت اختلاف با شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور مبنی بر تعلّق حق سرقفلی به مستأجر با استناد به منابع فقهی معتبر مورد تأیید قرار گرفت.

پرونده دوم با موضوع مطالبه یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیرتأدیه مربوط به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی ساری به جهت اختلاف با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحت و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت، با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم استحقاق دارندة چک تضمینی بابت ضمان درک بااستناد به ماده ٦٩٧قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفت.