به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۱۸ مروج این عرصه در هرمزگان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: این افراد از شهرستان‌های بندرعباس، بشاگرد، جاسک، بندر خیر، میناب، بندرلنگه و بستک بودند.

فرخنده جلالی افزود: در استان بیش از ۱۰۰ مروج کتاب و کتابخوانی داریم.

وی گفت: در این مراسم از ناشران و کتاب فروشانی که محل کارشان را برای گپ و گفت کودکان و نوجوانان قرار داده‌اند نیز تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از کتاب نمایشنامه عروسکی نازدونه اناردونه به نویسندگی هانیه هادی نژاد و دو فراخوان چهارمین جشنواره استانی کتاب من و جشنواره استانی هرمزگان من در کرانه خلیج فارس رونمایی شد.