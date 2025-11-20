رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی از اجرای پل باکسی واقع در جاده روستایی زو – قزلقان در شهرستان بجنورد با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابراهیم محمدزاده گفت: پروژه احداث پل باکسی جاده زو – قزلقان در شهرستان بجنورد با احداث یک دستگاه آبنما باکس ۱۱ دهانه و حدود ۳۷ متر در دست اجراست که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اعتبار این پروژه را ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با اجرای این پروژه، ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور به ویژه در فصول بارندگی و برف برای ۲۳ روستا فراهم می‌شود.