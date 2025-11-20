پخش زنده
امروز: -
شرکت روسی فعال در حوزه معدنکاری هوشمند، با حضور در دوره تخصصی سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، جدیدترین محصولات و فناوریهای خود را برای توسعه معادن روباز و زیرزمینی ایران معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، در این دوره که با حضور مدیران ایمیدرو و نمایندگان شرکتهای بزرگ معدنی برگزار شد، جدیدترین دستاوردهای این شرکت در زمینه سیستمهای هوشمند پایش، ایمنی، بهرهبرداری و اتوماسیون تجهیزات معدنی ارائه شد.
در بخش نخست، نمایندگان شرکت روسی مروری بر روند تحول دیجیتال در صنعت معدنکاری و تجربیات خود در معادن روسیه و چند کشور دیگر ارائه کردند.
این ارائه شامل نمونههای عملی پیادهسازی فناوریهایی مانند مدیریت ناوگان هوشمند، تحلیل دادههای عملیاتی، اتوماسیون تجهیزات حفاری و بارگیری و راهکارهای افزایش بهرهوری و ایمنی بود.
ایمیدرو نیز در این نشست با استقبال از توسعه همکاریهای فناورانه، بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین برای ارتقای بهرهوری، ایمنی و پایداری عملیات معدنی در کشور تأکید کرد.
این دوره با استفاده از تجارب بین المللی بر حسب برنامههای آموزشی تحول دیجیتال و هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی کشور طرح ریزی و اجرا شد.