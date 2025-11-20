پخش زنده
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: بیمارستان شفا بزرگترین طرح عمرانی درمانی جنوب شرق کشور با ظرفیت ۷۵۰ تخت است، اما اعتبارات ملی سالانه ۱۵۷ میلیارد تومان کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مرتضی هاشمیان شامگاه چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان و شورای برنامهریزی استان کرمان با حضور وزیر بهداشت از نمایندگان خواست برای کمک بیشتر به وزارت بهداشت تلاش کنند؛ یک چهارم حقوق دولتی معادن باید برای سلامت هزینه شود.
وی همچنین از شکلگیری منطقی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خبر داد و گفت: اقدامات رفاهی برای کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان بیسابقه بوده و آرامش قابل توجهی ایجاد کرده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر ضرورت ارتقای سواد سلامت و پیشگیری در استان گفت: در زمینه بیماریهای غیرواگیر همچون چاقی، دیابت و فشار خون وضعیت مطلوبی نداریم و باید با آگاهسازی و اصلاح سبک زندگی، پیشگیری را جدیتر دنبال کنیم.
هاشمیان تصریح کرد: تصادفات در استان زیاد است و به علت طولانی بودن راهها نیازمند کار بیشتری در حوزه پیشگیری هستیم. عامل انسانی همچنان عامل شماره یک تصادفات است و ناوگان فرسوده حملونقل نیز شرایط را دشوارتر کرده است؛ بهگونهای که ۶۰ درصد ناوگان آمبولانس استان فرسوده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ادامه افزود: واقعیسازی تعرفههای پزشکی باید مدنظر قرار گیرد تا اصلاح تعرفهها سود و جاذبه بیشتری برای دانشگاهها ایجاد کند و روندی که در وزارتخانه آغاز شده ادامه یابد.
استاندار کرمان هم بر تعامل سازنده نمایندگان استان با وزارت بهداشت و ضرورت رسیدگی به پروژههای نیمهتمام بیمارستانی تاکید کرد.
سپس استاندار کرمان با اشاره به وجود ۴ دانشگاه علوم پزشکی در استان گفت: با وجود کمبود تجهیزات و نیروی انسانی همه تلاش در جهت کسب رضایت مردم است؛ کمتر استانی هست که اینقدر طرحهای نیمهتمام به ویژه در حوزه بیمارستانی داشته باشد.
محمد علی طالبی افزود: پروژههای بلاتکلیفی وجود دارد که بعد از سالها، فعال شده و عنایت خاص وزارت بهداشت را میطلبد؛ حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این نشست بیانگر تعامل خوب با وزارت بهداشت است؛ یکی از راهبردهای توسعه استان نیز گردشگری سلامت است که به صورت جدی دنبال میشود.
وی افزود: استان و نمایندگان همه توان خود را گذاشتهاند؛ از محل معادن ۴۰۰ میلیارد تومان، اعتبارات استانی ۲۷۸ میلیارد تومان، از بند ملی ۴۳۸ میلیارد تومان و ۴۰ میلیارد تومان دیگر اختصاص یافته است که در مجموع ۱۳۵۶ میلیارد تومان برای پروژههای بهداشتی و درمانی استان کرمان گذاشته شده است. انتظار میرود این حجم زیاد طرحها و کمبودهایی که در استان وجود دارد مورد حمایت قرار گیرد تا شرایط بهتری شاهد باشیم.
استاندار کرمان ادامه داد:استان کرمان میتواند به یکی از قطبهای درمانی کشور و جنوب شرق تبدیل شود وطرحهای بزرگی با حمایت وزارت بهداشت و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و خیران پیگیری خواهد شد.
طالبی افزود: با توجه به اینکه کرمان بزر پهناورترین استان در قلب جنوب است و حوادث طبیعی مختلفی رخ میدهد، لازم است یک انبار استراتژیک شناور از دارو و تجهیزات پزشکی در استان ایجاد شود تا به عنوان پشتیبان منطقه جنوب شرق خدمات ارائه دهد.
وی گفت: در استان با سوال مردم مواجه میشویم؛ به عنوان نمونه در شهرستان بم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده خودروسازیها سالانه به دولت پرداخت میشود، اما بیمارستان بم کمتر از هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد.
استاندار کرمان افزود:دولت باید توجه داشته باشد که درآمدهای حاصل از مالیات از طریق سازوکارهای قانونی برای تأمین اعتبار طرحهای اولویتدار به ویژه در حوزه سلامت اختصاص یابد.
نماینده کرمان و راور در مجلس هم با اشاره شرایط پیش آمده از سوی افغانستان در ارسال و تامین مواد مخدر مورد نیاز صنایع دارویی کشور به منظور ساخت و تولید داروهای مسکن اعلام کرد: استان کرمان برای کاشت قانونی گیاهان مخدر برایر تامین نیازهای دارویی و درمانی آمادگی دارد.
شهباز حسن پور با اشاره تلویحی به ضرورت تامین مواد اولیه (گیاه خشخاش) برای تهیه و ساخت داروهای مسکن ضروری در کشور و خودکفایی در این خصوص به منظور تامین نیاز بیماران و انجام امور پزشکی و جراحیها در بیمارستانها، اعلام کرد: اکنون در استان کرمان ۱۰۰ هکتار زمین زراعی مناسب برای کشت گیاهان مخدر به منظور تامین داروهای مورد نیاز بیماران و سیستم پزشکی، شناسایی و آماده شده است.
وی افزود: کشت گیاهان مخدر مورد نیاز سیستم داروسازی، پزشکی و درمانی کشور در چارچوب مسائل شرعی و قانونی زیر نظر پارک علم و فناوری کرمان و شرکت دانش بنیان حوزه پزشکی میتواند صورت بگیرد؛ مسئولان مرتبط این موضوع را پیگیری کنند.
نماینده کرمان وراور در مجلس با اشاره تلویحی به چرخه فعلی تامین ماده اولیه مواد مخدر فعلی برای مصارف پزشکی و داروسازی اعلام کرد: موادی که صرف ساخت دارو میشود عمدتا با این شیوه کنونی آلوده است.
وی سپس با اشاره به اینکه کمیود آمبولانسها در کرمان گفت: در شهرستان کرمان ۱۵ آمبولانس کم داریم که تامین آن نیازمند توجه ویژه وزیر بهداشت است؛ در شهر ماهان آمبولانس اورژانس نیم ساعت طول میکشد تا سر صحنه تصادفات برسد که این مطلوب نیست.
حسن پور سپس به موضوع فرار بیماران استان به سایر استانها با توجه به برخی از زیرساختهای درمانی و پزشکی افزود: مردم از بی عدالتی رنج میروند، شهرستانهای کرمان و راور نیازمند توجه ویژه وزارت بهداشت هستند.
در ادامه نماینده مردم شهرستانهای بم، نرماشیر، گنبکی، فهرج و ریگان در مجلس، گفت: در شرق استان کرمان پنج شهرستان با جمعیتی بیش از ۶۰۰ هزار نفر وجود دارد، بیمارستان این منطقه در سال ۱۳۸۲ تخریب شد و اکنون بیمارستان تخصصی جدیدی ساخته شده که نیازمند تکمیل و تجهیز است.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، افزود: همچنین در سه شهرستان دیگر بیمارستانهایی ساخته شده که باید هرچه سریعتر جهت خدمت به مردم به بهرهبرداری برسند.
نماینده مردم شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کمبود زیرساخت بخش بهداشت و درمان در این سه شهرستان بیان کرد: بسیاری از بیمارستانهای ما به علت نبود امکانات تخصصی محل اعزام بیماران به کرمان، سیرجان یا شهرهای دیگر هستند.
یاسر سلیمانی افزود: در شهرستان رابر به عنوان زادگاه شهید سلیمانی حتی یک اتاق عمل فعال هم وجود ندارد افزود: این موضوع نیازمند توجه فوری وزارت بهداشت است.
وی بر ضرورت توجه ویژه وزیر بهداشت به این سه شهرستان تاکید داشت و اعلام کرد: ۳۵۰۰ پزشک از این سه شهرستان به جامعه تقدیم شده که ظرفیتی کم نظیر در توسعه حوزه سلامت است؛ با راهاندازی دانشکده پرستاری و چهار رشته مصوب در شهرستانهای بافت، ارزوییه و رابر، زمینه گسترش آموزش پزشکی فراهم شده و انتظار میرود این روند منجر به تشکیل دانشکده پزشکی و تقویت زیرساختهای درمانی منطقه شود.
در ادامه نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کمبود پزشک متخصص در این دو شهرستان، گفت: این مشکل به معضلی جدی در این منطقه تبدیل شده؛ نبود برخی تخصصها، روند ارائه خدمات در بیمارستانها را دچار اختلال کرده است.
عبدالحسین همتی افزود: رابطه مطلوب وزیر بهداشت با نمایندگان استان باعث شده بسیاری از مشکلات حوزه درمان کنترل و از بروز بحرانهای جدی جلوگیری شود؛ اهالی زرند و کوهبنان نیازمند توجه فوری وزارت بهداشت به زیرساخت ها، تأمین دارو و استقرار پزشکان متخصص در بیمارستان این شهرستانها هستند.
وی ادامه داد: دانشکده پرستاری زرند ظرفیت تبدیل شدن به یک واحد مستقل آموزش پزشکی را دارد و این اقدام میتواند به تأمین نیروی انسانی و کاهش کمبود پرستار و پزشک در شهرستان کمک کند.