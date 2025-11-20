پخش زنده
بازسازی پل آبدبه در محور مواصلاتی پارسیان – بندر لنگه پس از شش سال وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت:برای اجرای این طرح ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و اجرای کار به یک پیمانکار بومی واگذار شده است.
بارندگی ۲۶ آذر ۱۳۹۸ منجر به تخریب پل آبدبه در محور مواصلاتی پارسیان – بندر لنگه شده بود.
احمد جباری افزود: عملیات اجرایی شامل ساخت پل و آسفالت چهار کیلومتر از مسیر پیش از آن است.
وی گفت: چهار کیلومتر ابتدایی مسیر تا پیش از پایان امسال زیر بار ترافیکی میرود و طبق برنامهریزی ها، تکمیل پل و مسیرهای منتهی به آن تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام میرسد.