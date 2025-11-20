جدال ستارگان کشتی مازندران در بابلسر
مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان مازندران از امروز در بابلسر آغاز می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس هیات کشتی بابلسر گفت: مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان مازندران امروز پنج شنبه و فردا در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت برگزار میشود.
هادی اسماعیل پور افزود: این رقابتها با حضور کشتی گیران بزرگ و نامدار استان به پاس افتخارآفرینی ولی الله پوریوسف به نام او نامگذاری شده است.
او ادامه داد: در این مسابقات حدود ۵۰۰ کشتی گیر از سراسر استان در ۱۰ وزن به مصاف هم میروند و بابلسر به عنوان تیم میزبان با ۲ تیم و ۲۰ کشتی گیر در رقابتها شرکت میکند.
رئیس هیات کشتی بابلسر گفت: مسابقات کشتی فرنگی جوانان مازندران نیز دی ماه امسال در بابلسر برگزار خواهد شد.
کمیل قاسمی سرمربی تیم کشتی آزاد استان، آیت واگذاری، امیر گنجی و ولی الله پوریوسف این رقابتها و عملکرد کشتی گیران را زیر نظر میگیرند.