فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان گفت: کارمندی که با فروش گازوئیل سهمیهای ۱۹۰ میلیارد ریال اختلاس کرده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار علی اکبر جاویدان افزود: یکی از کارمندان ادارهای خدماتی ۴۹۰ هزار لیتر گازوییل دولتی سوخت خودروهای مورد استفاده در آن اداره را به نفع خود فروخته و اختلاس کرده بود.
وی گفت: متهم در بازجوییهای فنی و مواجهه با اسناد و مدارک موجود به جرم خود اعتراف کرد.
فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان گفت: بنا به اعلام نظر کارشناسان، اختلاس در این پرونده اقتصادی، ۱۹۰ میلیارد ریال بوده است.