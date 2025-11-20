به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار علی اکبر جاویدان افزود: یکی از کارمندان اداره‌ای خدماتی ۴۹۰ هزار لیتر گازوییل دولتی سوخت خودرو‌های مورد استفاده در آن اداره را به نفع خود فروخته و اختلاس کرده بود.

وی گفت: متهم در بازجویی‌های فنی و مواجهه با اسناد و مدارک موجود به جرم خود اعتراف کرد.

فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان گفت: بنا به اعلام نظر کارشناسان، اختلاس در این پرونده اقتصادی، ۱۹۰ میلیارد ریال بوده است.