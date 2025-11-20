به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، محمد نیکنام فرماندار، ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان واحد تولید کنسانتره دامی بعد از ۱۲ سال رکود به همت نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس و مساعدت فرماندار شهرستان فعالیت خود را از سرگرفت.

مدیر جهاد کشاورزی تکاب گفت: واحد تولید کنسانتره دامی بعد از ۱۲ سال رکود به همت نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس و مساعدت فرماندار شهرستان فعالیت خود را از سرگرفت.

منصور رضایی افزود: با آغاز فعالیت این واحد تولیدی سلانه ۳ هزار و ۶۰۰ تن کنسانتره دامی در این واحد تولید و روانه مصرف خواهد شد.