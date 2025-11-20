پخش زنده
مردم شهرهای عسلویه و نخل تقی به امامت شیخ عبدالستار حرمی امام جمعه اهل سنت نخل تقی نماز طلب باران اقامه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ به دنبال تداوم خشکسالی و کاهش بارندگیهای فصلی در کشور و جنوب استان بوشهر، مردم این دو شهر نماز باران اقامه کردند تا با راز و دنیا به درگاه خدای متعال، بارش رحمت الهی پایانی باشد بر خشکسالیهای طولانی.
این مراسم با مشارکت مردم دوشهر شیوخ، معتمدان محلی، خانوادهها و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
مسؤولان محلی، بوهندی نجفی، شیوخ ابراهیم محمدی، عبدالستار حرمی و شیخ محمد رحیمی ضمن قدردانی از حضور مردم، ابراز امیدواری کردند که این همبستگی اجتماعی و معنوی زمینهساز نزول رحمت الهی و گشایش در وضعیت کمآبی منطقه شود.