معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه: بهره‌گیری از فناوری‌های نو، نقش‌آفرینی خانواده‌ها و طراحی رویداد‌های تأثیرگذار فرهنگی سه محور اصلی برای احیای فرهنگ کتابخوانی در استان و کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جلیل بالایی در آئین گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی و تجلیل از فعالان حوزه کتاب کرمانشاه گفت: کرمانشاه در این روز‌ها میزبان برنامه‌هایی است که هم علمی‌اند و هم مدیریتی و این نشان از جایگاه و ظرفیت استان دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش‌های رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۵۰ درصدی علاقه به مطالعه در ۲۰ سال گذشته است گفت: تصور می‌کردیم این مشکل فقط مختص ایران است، اما بسیاری از کشور‌های جهان نیز با کاهش علاقه به کتاب روبه‌رو هستند.

وی دلیل اصلی این موضوع را انفجار داده‌ها و محتوا‌های فوری در فضای دیجیتال عنوان کرد.

بالایی گفت:در دنیایی که روزانه میلیون‌ها صفحه اطلاعات در شبکه‌ها تولید می‌شود، قدرت انتخاب و تمرکز مردم کاهش یافته و طبیعی است که میل به مطالعه عمیق تضعیف شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه رویداد‌های فرهنگی را عامل تغییر نگرش دانست وافزود:حضور در جلسات، نشست‌ها و برنامه‌های کتابخوانی ذهن را درگیر و علاقه را زنده نگه می‌دارد.