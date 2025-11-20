مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: استاد قنبر راستگو نوازنده نی جفتی هرمزگان دیشب با حال عمومی مساعد از بیمارستان مرخص و به منزل منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرخنده جلالی افزود: این استاد هرمزگانی که به علت گرفتی عروق در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری بود، آنژیوگرافی شد.

استاد قنبر راستگو متولد سوم مهر ۱۳۲۴ در روستای سرریگان میناب است.

وی موسیقدان و خواننده جنوب، و یکی از نوازنده گان شناخته شده ساز نی جفتی در ایران و جهان است.

در پنجمین اجلاس کمیته ثبت میراث ناملموس کشور، شیوه نوازندگی ساز نی جفتی قنبر راستگو در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شد.