به مناسبت هفته بسیج بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه در شهرستان قشم اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه سپاه قشم گفت: این برنامهها در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، محرومیت زدایی و اقتدار است.
سرهنگ پاسدار محمد حکمیان افزود: برگزاری یادواره شهدا، تجمع اقتدار بسیجیان و اجرای گشتهای محله محور رضویون از برنامههای شاخص است.
وی توزیع بستههای معیشتی در محلات کم برخوردار، ارائه مشاوره، اجرای طرح سفیران مهر با محوریت عفاف و حجاب، نمایشهای خیابانی، برپایی میز خدمت و تعمیر منازل محرومان را از دیگر برنامههای هفته بسیج برشمرد.