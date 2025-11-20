رونمایی از ۱۱۴ عنوان کتاب در نور
همزمان با سیوسومین هفته کتاب و کتابخوانی کشور، از ۱۱۴ عنوان کتاب در حوزههای شهدا، فرهنگ، هنر و علمی در سالن پیامبر اعظم (ص) شهرستان نور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم گفت: این برنامه در ادامه ویژه برنامههای فرهنگی هفته مازندران و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در استان اجرا شد.
مهدی یزدانی افزود: در هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاههای مختلف کتاب در شهرستانها و ادارات استان برپا شد و همچنین همایش قدردانی از ۱۵ ناشر برتر مازندران نیز در دستور کار قرار دارد.
محمد قجر مدیر مسئول انتشارات هوشمند تدبیر نور نیز گفت: به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، همه کتابهای رونماییشده پس از پایان مراسم به کتابخانه عمومی شهرستان نور اهدا خواهد شد تا در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: در حمایت از مؤلفان شهرستان نور، پارسال همه خدمات مربوط به دریافت شابک، فیپا، مجوز چاپ و اعلام وصول کتاب به صورت رایگان از این انتشارات به نویسندگان و ناشران ارائه شد و از این پس نیز با توجه به تقارن حضور پیکرهای مطهر ۱۰ شهید گمنام در مازندران با هفته کتاب و کتابخوانی، همه نویسندگانی که در حوزه شهدا، جانبازان و آزادگان مازندران اثر تألیف کنند، از خدمات رایگان این انتشارات بهرهمند خواهند شد.