به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت اعزامی پارلمانی مجلس شورای اسلامی به کشور تایلند در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت، از دیدار این هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی ایران با شیعیان تایلندی و شرکت در نماز جماعت مسجد صاحب‌الزمان بانکوک در جریان این سفر پارلمانی خبر داد و گفت: در این برنامه شیعیان تایلند ضمن ارائه برنامه‌های فرهنگی در خصوص موضوعات مهم مسلمانان در کشور تایلند، درخصوص مهم‌ترین مسائل پیش روی جامعه مسلمانان و مسائل فرهنگی و اجتماعی و مذهبی با نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران گفت‌و‌گو کردند.

راستینه ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ابلاغ پیام محبت و برادری ملت ایران به مردم تایلند، به طرح موضوعاتی در ضرورت وحدت میان جامعه اسلامی و تلاش برای تقویت هرچه بیشتر وحدت مسلمانان موضوعاتی پرداختند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین دشمنی آمریکا و رژیم اسرائیل با جهان اسلام، تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی و آمریکا را وحدت جهان اسلام اعلام کردند.

قدردانی از ایستادگی و شجاعت ملت ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی در خطبه‌های نماز جمعه تایلند

وی با یادآوری اینکه هیئت پارلمانی کشورمان طی این سفر در نماز جمعه مسلمانان کشور تایلند در بانکوک نیز شرکت کردند، گفت: ایستادگی ملت ایران و شجاعت ملت ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین از مباحث مهم خطبه‌های نماز جمعه این هفته کشور تایلند بود. ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر دشمنان اسلام و همچنین شناخت دشمن از دیگر نکات مورد تاکید امام جمعه اهل تسنن کشور تایلند بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین از دیدار و گفت‌وگوی هیئت پارلمانی ایران در حاشیه نمازجمعه با امام‌جمعه اهل سنت کشور تایلند خبر داد و گفت: در این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین دستاورد‌های انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در بخش‌های مختلف از جمله دستاورد‌های علمی، پزشکی، مهندسی و زیرساخت‌ها به تبیین اندیشه‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری در ضرورت مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی پرداختند.

راستینه گفت: در این دیدار همچنین به نظریه بلند حضرت امام در خصوص وحدت جهان اسلام و تقریب مذاهب اشاره و نیز نکات مهمی در این خصوص مطرح شد.

لازم به ذکر است، سفر هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی به تایلند به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و با همراهی احمد راستینه، سخنگو و بیژن نوباوه‌وطن عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور نظارت بر برنامه‌های رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور تایلند و دیدار و گفت‌و‌گو با نمایندگان و گروه‌های فرهنگی همسو با ایران انجام شده است.