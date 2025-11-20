به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت‌فولاد شهرداری اصفهان گفت : رویداد گردشگری «کهکشان راه شیرین» با هدف آشنایی نوجوانان با مشاهیر و نام‌آوران آرمیده در تخت فولاد و الگوسازی مؤثر برای نوجوان طراحی شده است.

ابراهیم عمرانی افزود : در این رویداد روزانه ۱۵۰ دانش‌آموز در تکیه میرفندرسکی مجموعه تخت‌فولاد با ظرفیت گروه‌های ۶۰ نفری طی یک چالش ۶۰ دقیقه‌ای با ۱۵ نفر از مشاهیر و مفاخر آرمیده در تخت‌فولاد آشنا می‌شوند.

بازی‌های حرکتی و تعاملی، بهره‌گیری از فضاسازی‌های خاطره‌انگیز، بهره‌گیری از قالب‌های جذاب اکتشافی، آموزش نقشه خوانی و عملیات‌های گروهی از ویژگی‌های این چالش است.

تخت فولاد اصفهان با نام «وادی السلام ثانی» دومین قبرستان جهان تشیع و آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است؛ سالانه ده‌ها هزار گردشگر از این مکان دیدن می کنند.

این مجموعه با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده‌ رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی–جنوبی شهر واقع شده است.