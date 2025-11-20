به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ امروز پنج شنبه ۲۹ آبان در ساختمان مرکزی فیفا در شهر زوریخ کشور سوئیس برگزار شد. این مراسم در دو بخش تیم‌های اروپایی و تیم‌های سایر مناطق جهان قرعه کشی شد که نتایج آن به شرح زیر است:

بخش اروپا

در مرحله حذفی اروپا، ۱۶ تیم در ۴ سبد قرار گرفتند. هر سبد شامل دو دیدار است مقدماتی است که برندگان آنها به مرحله نهایی سبد خود صعود می‌کنند و تیم پیروز فینال سهمیه حضور در جام جهانی را به‌دست می‌آورد.

سبد یک:

ایتالیا – ایرلند شمالی

ولز – بوسنی و هرزگوین

سبد دو:

اوکراین – سوئد

لهستان – آلبانی

سبد سه:

ترکیه – رومانی

اسلواکی – کوزوو

سبد چهار:

دانمارک – مقدونیه شمالی

جمهوری چک – جمهوری ایرلند

در نهایت از هر سبد یک تیم، در مجموع چهار تیم، سهمیه جام جهانی را کسب خواهند کرد.

بخش سایر قاره‌ها:

در بخش جهانی نیز ۶ تیم در دو سبد جای گرفته‌اند.

سبد یک:

کالدونیای جدید (اقیانوسیه) – جامائیکا (آمریکای شمالی)

برنده این دیدار به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو (آفریقا) می‌رود.

سبد دو:

بولیوی (آمریکای جنوبی) – سورینام (از آمریکای شمالی و مرکزی)

برنده این دیدار مقابل عراق از منطقه آسیا قرار می‌گیرد.

برندگان نهایی دو سبد، سهمیه‌های باقی جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب خواهند کرد.

در مجموع بازی‌های این مرحله تکلیف ۶ تیم باقی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص خواهد شد.

مرحله نهایی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به‌صورت مشترک در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار شود.