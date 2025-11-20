پخش زنده
هواپیمای حجاج هرمزگانی که ظهر امروز بندرعباس را به مقصد جده ترک کرده بود به دلیل نقص فنی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل فرودگاههای هرمزگان گفت: حجاج هرمزگانی ساعت دوازده و ۴۵ امروز بندرعباس را به مقصد جده ترک کرد و به دلیل نقص فنی ساعت ۱۴ و پانزده دقیقه به فرودگاه بندرعباس بازگشت.
کاظم توسلی افزود: این پرواز ۲۲۵ مسافر داشت.
وی گفت: با برطرف شدن نقص فنی ساعت بیست و دو و ۴۵ امشب حجاج به سمت جده پرواز میکنند.
