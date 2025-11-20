به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی وای ال ئی (yle)، گروه خرده فروشی اس (S Group) به عنوان بزرگترین گروه خرده فروش در فنلاند فروش کالا‌های اسرائیلی را متوقف می‌کند.

این گروه اعلام کرد که دیگر هیچ محصول جدید اسرائیلی را نخواهد فروخت، اما اقلام اسراییلی موجودی در انبار خود را هچنان به فروش خواهد رساند.

این گروه خرده فروشی بزرگ به نشریه وای ال ئی گفت که گروه اس تصمیم گرفته ضمن احترام به تعهدات قانونی خود، خرید محصولات با منشاء اسرائیلی را موقتاً متوقف کند.

در عمل، این تصمیم تنها شامل تعداد کمی از اقلام با منشاء اسرائیلی میشود، چون مدتی است که این شرکت میوه و یا سبزیجات با منشاء اسرائیلی نفروخته است.

نینا الوما مدیر ارشد پایداری گروه اس، روز چهارشنبه از طریق ایمیل به وای ال ئی اعلام کرد که برخی از محصولات خاص، مانند محصولات خانگی، تا زمانی که محصولات فعلی موجود در انبار تمام نشوند، در دسترس خواهند بود.

او گفت که این تصمیم در ماه سپتامبر و بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تعلیق بخش‌های از توافقنامه اتحادیه اروپا و اسرائیل اتخاذ کرده است.

به گفته الوما، گروه اس به طور فعال مذاکرات صلح غزه و همچنین سیاست‌های اتحادیه اروپا را زیر نظر دارد و بر این اساس تصمیم خود را اصلاح خواهد کرد.

طبق اعلام انجمن تجارت مواد غذایی فنلاند، سال گذشته گروه اس ۴۹ درصد از سهم بازار بخش مواد غذایی این کشور را در اختیار داشته است. پس از آن گروه کی با ۳۴ درصد و شرکت آلمانی لیدل با حدود نه درصد قرار داشتند.

گروه اس مالک فروشگاه‌های اس-مارکت، پریزما، واروبودن و سوکاس و همچنین اکثر فروشگاه‌های آلپا و سیل است.