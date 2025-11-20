به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان تا اواسط هفته آینده همچنان پایدار و آرام خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف پیش بینی می‌شود.

مجید کوهی ادامه داد: در شهرستان‌های شمالی استان، رخداد مه در برخی ساعات بامدادی و صبحگاهی موجب کاهش میدان دید، به‌ویژه در جاده‌های مواصلاتی این مناطق خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان‌های مرکزی، جنوبی و همچنین شهرستان‌های گرمی و انگوت، وزش باد ملایم تا متوسط جنوبی انتظار می‌رود. سرعت این باد در روز‌های دوشنبه و به‌ویژه سه‌شنبه افزایش یافته و در ساعات بعدازظهر، وزش باد‌های گاهی نسبتاً شدید نیز احتمال می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: دمای هوا در بیشتر مناطق استان تا روز سه‌شنبه ۴ آذر روندی صعودی دارد.

کوهی افزود: از روز چهارشنبه ۵ آذر با تقویت جریانات شمالی، شاهد کاهش نسبی دما، افزایش ابرناکی و آسمانی کمی تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط شرقی در سطح استان خواهیم بود.

وی تاکید کرد: این شرایط جوی تا روز پنج‌شنبه ۶ آذر ادامه خواهد یافت. در روز جمعه ۷ آذر، با کاهش ابرناکی، جو پایدار همراه با افزایش نسبی دما در استان حاکم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: با عنایت به پایداری جو و کاهش ارتفاع لایه مرزی، از امروز پنج شنبه ۲۹ آبان تا روز دوشنبه هفته آینده، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در برخی ساعات روز در شهر اردبیل دور از انتظار نیست.