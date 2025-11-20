وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت راه‌آهن راهبردی مرند - چشمه ثریا که شبکه ریلی ایران را به شبکه ریلی ترکیه متصل می‌کند با جدیت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا در کشور چین اظهار کرد: اطمینان دارم تبادل نظرات در جلسه امروز، تحول در ترانزیت ریلی از آسیا تا اروپا از مسیر‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت.

فرزانه صادق با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل ریلی ستون اصلی توسعه پایدار در جوامع و عاملی برای تقویت همگرایی منطقه‌ای است، ادامه داد: عملکرد کارآمد حمل‌ونقل ریلی به کاهش موانع فیزیکی و گلوگاه‌های زیرساختی، رفع موانع غیر فیزیکی و ساده‌سازی رویه‌ها منجر می‌شود.

وی بیان کرد: افزایش ظرفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در ایران برای توسعه ترانزیت در مسیر شرقی غربی، هم‌راستا با راهبرد‌های ابتکار کمربند راه، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است و جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دارد.

فرزانه صادق یادآور شد: توسعه زیرساخت‌ها و رفع گلوگاه‌ها خصوصاً در بخش ریلی و رفع موانع غیر فیزیکی با کشور‌های منطقه نیز به‌طور مستمر در چارچوب همکاری‌های دو جانبه و چندجانبه ایران در حال پیگیری است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ساخت راه‌آهن راهبردی مرند – چشمه ثریا که شبکه ریلی ایران را به شبکه ریلی ترکیه متصل می‌کند نیز با جدیت در حال پیگیری است. با تکمیل این مسیر ریلی، شاخه جنوبی جاده ابریشم به کریدوری تمام‌ریلی مبدل می‌شود و پیوستگی شبکه ریلی از چین تا اروپا و انتقال سریع و ارزان انواع بار با حداقل توقف را تضمین می‌کند.

صادق افزود: جمهوری اسلامی ایران اقدامات گسترده‌ای را برای توسعه همکاری ترانزیتی در مسیر چین به اروپا با همکاری کشور‌های منطقه در حال پیگیری دارد. ایران به‌عنوان کشوری با تمدنی عظیم و شکوهمند، با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و انسانی فراوان توانسته است در مسیر توسعه و بهبود روابط حمل‌ونقل خود با کشور‌های همسایه گام‌های ماندگاری بردارد.