خبرهایی از اجلاس مدیرانکل آموزش و پرورش در گرگان تا تصویری دیدنی از طبیعت پارک ملی گلستان را در بسته خبری کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اجلاس مدیرانکل آموزشو پرورش قطب پنج کشور در گرگان برگزار شد.
سالن ورزشی شهر سنگدوین با اعتبار ۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
در آستانه سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) اجتماع بانوان فاطمی در بندر ترکمن برگزار شد و از خانواده شهید ندر تجلیل شد.
به مناسبت هفته بسیج رژه موتوری و خودروی در کردکوی برگزار شد.
تصویری دیدنی از طبیعت پارک ملی گلستان.