بازار مسّاح شهرستان بندرلنگه با همکاری شهرداری مرمت و بازسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به قدمت ارزشمند این بافتها و نقش تاریخی آنها در شکلگیری هویت بندرلنگه گفت: بافت تاریخی بندرلنگه و بندرکنگ نمادی از تاریخ، فرهنگ و معماری ساحلنشینان جنوب است و با احیا و مرمت اصولی، به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی استان تبدیل میشود.
سپهر زارعی افزود: مرمت بازارها و خانههای تاریخی با حفظ اصالت معماری منطقه، به رونق اشتغال و اقتصاد محلی نیز کمک میکند.