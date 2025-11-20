به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به قدمت ارزشمند این بافت‌ها و نقش تاریخی آنها در شکل‌گیری هویت بندرلنگه گفت: بافت تاریخی بندرلنگه و بندرکنگ نمادی از تاریخ، فرهنگ و معماری ساحل‌نشینان جنوب است و با احیا و مرمت اصولی، به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری فرهنگی استان تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: احیای آب‌انبار تاریخی بندرخمیر با مشارکت بخش خصوصی

سپهر زارعی افزود: مرمت بازار‌ها و خانه‌های تاریخی با حفظ اصالت معماری منطقه، به رونق اشتغال و اقتصاد محلی نیز کمک می‌کند.