پخش زنده
امروز: -
رودخانه خلیفان در شهرستان مهاباد با بارش و رحمت الهی احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بارش نعمت الهی در نیمه دوم آبانماه هم امید را در دلها زنده کرد و هم موجب زنده شدن طبیعت شد.
احیای رودخانه خلیفان یکی از شگفتیهای بارش باران درمنطقه است که خوشحالی اهالی روستای کل تپه و روستای بالادست سد مهاباد را در پی داشت.
پس از مدتها خشکسالی دوباره از بستر رودخانه خلیفان صدای دلنشین آب شنیده شد.
اهالی روستای کل تپه هم که زندگی شان با آب گره خورده، از جریان دوباره حیات در این رودخانه خوشحال شدند.
رودخانه خلیفان با بارشهای اخیر جانی دوباره گرفته و طبیعت پاییزی منطقه را زیباتر کرده است.
این رودخانه در مسیر خود هزاران هکتار از اراضی پایین دست خود را سیراب میکند و نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی منطقه دارد.
تداوم بارندگیهای پاییزی و احیای رودخانههای فصلی نقش مهمی در امنیت شغلی دامداران و کشاورزان و حفظ سرزندگی طبیعت منطقه خواهد داشت.