به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس جمهور در نشست توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین، با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها، هرگونه توسعه‌ای که متناسب با منابع نباشد را مصداق «زیانکارترین اعمال» دانست و مدیران را به آینده‌نگری در مواجهه با بحران‌هایی چون کم‌آبی فراخواند.

او همچنین با نقد ادبیات اداری رایج، تصریح کرد که در نظام خدمت‌رسانی، مفهومی به نام «ارباب رجوع» وجود ندارد و مدیران «خدمتگزار مردم» هستند.

رئیس جمهور در این نشست، پس از انتقاد از تمرکز صرف بر افتتاح‌های ظاهری، گفت: «اینکه دلمان خوش است که کشاورزی، صنعت و گردشگری را توسعه می‌دهیم، تا کجا؟ این تناسب کجاست؟»

وی با استناد به آموزه‌های دینی، هشدار داد که توسعه‌ای که منابع نسل‌های بعدی را نادیده بگیرد، تلاشی گمراه کننده است.

مدیریت بحران و تجربه دریاچه ارومیه

رئیس جمهور بحران کم‌آبی در منطقه خاورمیانه را یکی از مسائل محوری دانست و نقش مدیران را در این زمینه تعیین‌کننده خواند: «مدیر خوب کسی است که این بحران را ببیند و برایش درست تصمیم بگیرد و درست نقشه بکشد.»

وی با یادآوری تجربه ناموفق دریاچه ارومیه، لزوم آموختن از گذشته را برای جلوگیری از تکرار اشتباهات هزینه‌بر و زمان‌بر، مورد تأکید قرار داد.

چالش دانشگاه‌ها و ضرورت کاربردی بودن تحقیقات

در حوزه آموزش عالی، رئیس جمهور نظام دانشگاهی کشور را نیازمند تحولی بنیادین دانست و اظهار داشت: «دانشگاه‌های ما در خوشبینانه‌ترین حالت در نسل ۲ علم قرار دارند؛ یعنی علم را منتقل می‌کنند و تحقیق می‌کنند، اما این تحقیقات آیا بر اساس نیاز جامعه است یا نه؟ ۹۰ تا ۹۵ درصد تحقیقاتی که ما انجام می‌دهیم، در طاقچه‌ها می‌ماند و استفاده نمی‌شود.»

اصلاح فرهنگ خدمتگزاری؛ پذیرش مسئولیت و نقد «ارباب رجوع»

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان رئیس جمهور، اصلاح رفتار در ساختار اداری و تمرکز بر رضایت مردم بود.

وی با پذیرش کامل مسئولیت عملکرد مدیران، تأکید کرد: «اگر گیری وجود دارد مائیم، اگر مردم ناراضی‌اند مقصر ماییم. ما داریم حکومت می‌کنیم، شما دارید خدمت می‌دهید.»

وی ادبیات اداری را به چالش کشید و گفت: «ادبیاتی که داریم می‌گوییم «ارباب رجوع»، اشتباه است؛ مراجعه‌کننده ارباب نیست، من باید خدمتگزارش باشم، نه اینکه من ارباب او باشم و او را بازی دهم.»

رئیس جمهور با اشاره به مثال‌های تجاری از خارج کشور و مقایسه آن با تجارب داخلی، تأکید کرد که احترام به تک‌تک مراجعین، حتی کسانی که قصد خرید ندارند، اصل اساسی جلب رضایت است.

او همچنین مدیر موفق را کسی دانست که برای تمام موانع ممکن، راه‌حل جایگزین در اختیار داشته باشد.

جایگاه زن و ارتقای سرمایه اجتماعی

رئیس جمهور در ادامه به مسائل اجتماعی پرداخته و جایگاه زن و خانواده را در کاهش تخلفات اجتماعی مؤثر دانست.

او با اشاره به مسائل پیرامون حجاب و عفاف، اظهار داشت: «از نظر آماری و ارزیابی‌های علمی، دزدی، تخلف، رانت و رشوه در میان خواهران و خانم‌ها کمتر از آقایان است، در جاهایی که ما به آن‌ها شخصیت دادیم و جا دادیم.»

وی افزود: «اگر زنانمان را به آن‌ها شخصیت بدهیم، مترسک نمی‌شوند، خودنما نمی‌شوند، کاری نمی‌کنند که جامعه را تخریب کنند.»

رئیس جمهور تأکید کرد که نباید با رفتارهای نادرست، مجموعه زنان کشور زیر سؤال برود و باید به محتوای فکری افرادی که دچار انحراف می‌شوند، پرداخته شود.